У Північній Македонії понад 50 людей загинули під час масштабної пожежі на концерті

У місті Кочани, що в Північній Македонії, сталася масштабна пожежа у одному із клубів. В результаті інциденту є загиблі. Про це повідомило видання МRT.
Пожежа здійнялася на концерті македонського гурту DNA, імовірно, через використання піротехніки.
Зазначається, у результаті інциденту загинула 51 людина, однак деякі видання пишуть про 53 загиблих. Також відомо про понад 100 постраждалих, серед них є і неповнолітні.
Наразі правоохоронці працюють на місці інциденту для встановленням причин пожежі та допитують свідків і підозрюваних.
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