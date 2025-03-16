У Північній Македонії понад 50 людей загинули під час масштабної пожежі на концерті

Також відомо про понад 100 постраждалих, серед них є і неповнолітні.

Фото: fokus.mk

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У місті Кочани, що в Північній Македонії, сталася масштабна пожежа у одному із клубів. В результаті інциденту є загиблі. Про це повідомило видання МRT.

Пожежа здійнялася на концерті македонського гурту DNA, імовірно, через використання піротехніки.

Зазначається, у результаті інциденту загинула 51 людина, однак деякі видання пишуть про 53 загиблих. Також відомо про понад 100 постраждалих, серед них є і неповнолітні.

Наразі правоохоронці працюють на місці інциденту для встановленням причин пожежі та допитують свідків і підозрюваних.

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