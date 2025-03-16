Пішла з життя суддя Харківського апеляційного господарського суду у відставці Людмила Лащенко

Обірвалося життя судді Харківського апеляційного господарського суду у відставці Людмили Лащенко.

Джерело фото: facebook.com/EAGSUD

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У суботу, 15 березня, на 74-му році пішла з життя суддя Харківського апеляційного господарського суду у відставці Лащенко Людмила Дмитрівна. Про це повідомив Східний апеляційний господарський суд.

«Колектив Східного апеляційного господарського суду висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Людмили Дмитрівни та поділяє біль тяжкої втрати», - написали у суді.

Свою суддівську кар’єру Людмила Лащенко розпочала у 1992 році на посаді судді (арбітра) Господарського (арбітражного) суду Харківської області, яку обіймала до 2003 року. Впродовж 2003 – 2008 років працювала суддею Харківського апеляційного господарського суду. У 2008 році звільнена з посади у звʼязку з поданням заяви про відставку за станом здоровʼя.

У суді додали, що її високий професіоналізм, порядність і щирість назавжди збережуться в пам’яті всіх, хто її знав і шанував.

Прощання з Лащенко Людмилою Дмитрівною відбудеться 16 березня о 13:00 на кладовищі N18 у Харкові (Безлюдівське кладовище).

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Людмили Дмитрівни.