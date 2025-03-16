Емманюель Макрон допустив відправку миротворців в Україну без згоди РФ

Емманюель Макрон заявив, що миротворчу місію в Україні можна розгорнути без згоди Росії.

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у питанні відправлення миротворців до України можна обійтися без згоди Росії. Про це він сказав в інтерв’ю Le Parisien.

Він наголосив, що план, який розробляють Франція та Британія, вже зацікавив «кілька країн».

За словами Макрон, мета полягає не в тому, щоб мати «масу» солдат, адже найбільша європейська армія — це українська. Натомість йдеться про «розгортання кількох тисяч людей від кожної країни в ключових точках для виконання навчальних програм» і «демонстрації нашої довгострокової підтримки».

Водночас Макрон наголошує, що рішення про введення миротворців не потребує згоди Путіна.

«Україна суверенна, якщо вона просить союзні війська бути на її території, то погоджувати це чи ні — не справа Росії», — заявив Макрон.

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