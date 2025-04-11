Британія розглядає пʼятирічне розміщення своїх миротворців в Україні — The Telegraph

У Британії вважають, що розгортання військ допоможе навчити та відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Путіна.

Фото: 24tv.ua

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Велика Британія розглядає варіант з розміщенням в Україні свого миротворчого контингенту терміном на п’ять років, пише The Telegraph.

Британське керівництво вважає, що розгортання військ допоможе навчити та відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Путіна.

Відповідно до одного з планів, очолювані Європою сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості та дати українцям таку необхідний перепочинок.

Головною метою розгортання контингенту був би негайний початок допомоги у навчанні та відновленні ЗСУ для стримування потенційної наступної російської атаки. Пізніше західний контингент мав би виходити з України поетапно, а останні війська можуть вийти приблизно через п’ять років.

«Наші чотири цілі або завдання у військовому плануванні: захистити небо, захистити моря, підтримати мир на суші та підтримати відновлення та силу українських сил», — зазначав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

За даними джерел The Telegraph у британській, данській та німецькій розвідках, Путін може відновити свою армію для нового нападу вже за п’ять років.

У виданні зауважують, що останніми тижнями дискусії щодо можливої «​​коаліції охочих» зайшли в глухий кут, оскільки мирні переговори під керівництвом Дональда Трампа не привели до припинення вогню. Інші країни висловлюють занепокоєння з приводу відправки військ в Україну без того, що Кір Стармер назвав «захисним механізмом США».

Нагадаємо, Емманюель Макрон допустив відправку миротворців в Україну без згоди РФ.

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