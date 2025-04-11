Справи щодо захисту прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — огляд практики Верховного Суду

У огляді значну увагу приділено питанням щодо призначення пенсії на підставі Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та перерахунку пенсії особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

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Верховний Суд оприлюднив огляд практики у спорах щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, який доповнено усталеними правовими позиціями, сформованими в судових рішеннях за останні чотири роки. Рішення внесені до ЄДРСР за 2018–2024 роки.

Ключовими питаннями спорів у таких справах є визначення статусу постраждалого від Чорнобильської катастрофи, здійснення виплат компенсацій та надання пільг постраждалим від аварії на ЧАЕС, зокрема, щодо: щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення; грошової компенсації в разі відмови від санаторно-курортного лікування, одноразової компенсації дружинам померлих громадян, смерть яких пов’язана із Чорнобильською катастрофою, компенсації витрат на проїзд, та ін.

У огляді значну увагу приділено питанням щодо призначення пенсії на підставі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та перерахунку пенсії особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

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