Тарифи США на імпорт з Китаю становлять 145%, — Білий дім

Мита США на китайський імпорт тепер становлять 145% після останнього підвищення.

Фото: reuters.com

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Торгові мита для Китаю складають 145% після останнього підвищення. Про це заявив офіційний представник Білого дому, передає CNBC.

Зокрема, тарифна ставка США на китайський імпорт тепер фактично сягає 145%.

Як відомо, останній указ Дональда Трампа підвищив тарифи для Пекіну до 125% із попередніх 84%.

Однак це додається до 20% тарифу, пов’язаного з фентанілом, який Трамп раніше наклав на Китай.

Нагадаємо, що Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

Акції та Bitcoin різко зросли після того, як Трамп призупинив підвищення тарифів для країн.

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