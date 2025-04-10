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10 років декомунізації – як змінилася Україна

23:30, 10 квітня 2025
Декомунізація в Україні: нові закони, очищення публічного простору та соціальні гарантії для борців за незалежність.
10 років декомунізації – як змінилася Україна
Фото: glavcom
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Як зазначає Міністерство культури та стратегічних комунікацій, 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила пакет законів, який започаткував системну декомунізацію в Україні. Це стало важливим кроком у процесі очищення публічного простору від радянської тоталітарної спадщини.

Зокрема, було ухвалено чотири основні закони, які визначили політику пам'яті в країні, зокрема:

  • Закон № 314-VIII «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті»;
  • Закон № 315-VIII «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»;
  • Закон № 316-VIII «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»;
  • Закон № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Ухвалення цих законів дало поштовх для формування нової національної пам'яті, вільної від імперських наративів. Завдяки декомунізаційному законодавству:

  • Було очищено публічний простір від радянських назв і символів, зокрема перейменовано близько 1000 населених пунктів, 25 адміністративних районів та 27 районів у містах;
  • В Україні з’явилося одне з найбільш ліберальних архівних законодавств у Європі;
  • Офіційно визнано статус усіх борців за незалежність України у ХХ столітті, а також надано соціальні гарантії для учасників боротьби;
  • Започатковано процес реабілітації жертв комуністичного режиму та створено Національну комісію з питань реабілітації;
  • Відбулося формування нової політики пам'яті, яка позбавлена радянської пропаганди щодо ключових історичних подій;
  • Розпочався процес деколонізації в Україні;
  • Зросла стійкість суспільства до російської пропаганди та історичних маніпуляцій;
  • Збільшилася зацікавленість українців своєю історією та розвиток історично-просвітницького контенту на різних платформах.

Таким чином, декомунізація не тільки змінила публічний простір, а й суттєво вплинула на формування національної свідомості українців.

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декомунізація

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