10 років декомунізації – як змінилася Україна

Декомунізація в Україні: нові закони, очищення публічного простору та соціальні гарантії для борців за незалежність.

Фото: glavcom

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як зазначає Міністерство культури та стратегічних комунікацій, 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила пакет законів, який започаткував системну декомунізацію в Україні. Це стало важливим кроком у процесі очищення публічного простору від радянської тоталітарної спадщини.

Зокрема, було ухвалено чотири основні закони, які визначили політику пам'яті в країні, зокрема:

Закон № 314-VIII «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті»;

Закон № 315-VIII «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»;

Закон № 316-VIII «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»;

Закон № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Ухвалення цих законів дало поштовх для формування нової національної пам'яті, вільної від імперських наративів. Завдяки декомунізаційному законодавству:

Було очищено публічний простір від радянських назв і символів, зокрема перейменовано близько 1000 населених пунктів, 25 адміністративних районів та 27 районів у містах;

В Україні з’явилося одне з найбільш ліберальних архівних законодавств у Європі;

Офіційно визнано статус усіх борців за незалежність України у ХХ столітті, а також надано соціальні гарантії для учасників боротьби;

Започатковано процес реабілітації жертв комуністичного режиму та створено Національну комісію з питань реабілітації;

Відбулося формування нової політики пам'яті, яка позбавлена радянської пропаганди щодо ключових історичних подій;

Розпочався процес деколонізації в Україні;

Зросла стійкість суспільства до російської пропаганди та історичних маніпуляцій;

Збільшилася зацікавленість українців своєю історією та розвиток історично-просвітницького контенту на різних платформах.

Таким чином, декомунізація не тільки змінила публічний простір, а й суттєво вплинула на формування національної свідомості українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.