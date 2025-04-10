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10 лет декоммунизации – как изменилась Украина

23:30, 10 апреля 2025
Декоммунизация в Украине: новые законы, очистка публичного пространства и социальные гарантии для борцов за независимость.
10 лет декоммунизации – как изменилась Украина
Фото: glavcom
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Как отмечает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов, который начал системную декоммунизацию в Украине. Это стало важным шагом в процессе очистки публичного пространства от советского тоталитарного наследия.

В частности, были приняты четыре основных закона, которые определили политику памяти в стране, в частности:

- Закон № 314-VIII «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке»;

- Закон № 315-VIII «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов»;

- Закон № 316-VIII «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов»;

- Закон № 317-VIII «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Принятие этих законов дало толчок для формирования новой национальной памяти, свободной от имперских нарративов. Благодаря декоммунизационному законодательству:

- Было очищено публичное пространство от советских названий и символов, в частности переименовано около 1000 населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах;

- В Украине появилось одно из самых либеральных архивных законодательств в Европе;

- Официально признан статус всех борцов за независимость Украины в ХХ веке, а также предоставлены социальные гарантии для участников борьбы;

- Начат процесс реабилитации жертв коммунистического режима и создана Национальная комиссия по вопросам реабилитации;

- Произошло формирование новой политики памяти, которая лишена советской пропаганды относительно ключевых исторических событий;

- Начался процесс деколонизации в Украине;

- Возросла устойчивость общества к российской пропаганде и историческим манипуляциям;

- Увеличилась заинтересованность украинцев своей историей и развитие исторически-просветительского контента на различных платформах.

Таким образом, декоммунизация не только изменила публичное пространство, но и существенно повлияла на формирование национального сознания украинцев.

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декоммунизация

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