Опасные привычки путешественников – что нельзя делать в самолете

Туристические эксперты напомнили о важных правилах на борту самолета.

Фото: fakty.com.ua

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Эксперты из туристической сферы напомнили путешественникам о нескольких важных правилах, нарушение которых на борту самолета может привести к серьезным проблемам - от крупных штрафов до ареста. Об этом сообщает издание Daily Express.

Не напивайтесь

Несмотря на то, что многие пассажиры привыкли пить перед полетом, чрезмерное потребление алкоголя может иметь неприятные последствия. Пьяные пассажиры могут вызвать нарушение порядка на борту, что может привести к изменению маршрута самолета и большим штрафам. Например, для пассажиров Ryanair штраф может составлять до 15 тысяч евро. Кроме того, авиакомпании, такие как EasyJet и Wizz Air, все чаще выбрасывают пассажиров из самолетов из-за проблем, связанных с алкоголем.

Не курите на борту самолета

Хотя курение в самолете было привычным еще несколько десятилетий назад, сегодня это запрещено на всех коммерческих рейсах. Нарушение этого запрета может привести к большим штрафам, а иногда и к уголовным делам после приземления, поскольку это создает серьезную опасность возникновения пожара.

Не игнорируйте инструкции по безопасности

Нарушение инструкций бортпроводников, например, игнорирование знака «Пристегните ремни», может привести к аресту или другим санкциям. Бортпроводники имеют право задерживать пассажиров, нарушающих порядок, а пилоты могут вернуть самолет в аэропорт вылета или изменить маршрут, если безопасность пассажиров под угрозой.

Не курите вейп в салоне самолета

Вейпинг запрещен на борту многих крупных авиакомпаний, в частности British Airways, Jet2, EasyJet, Ryanair и Wizz Air. Нарушители могут получить огромные штрафы, запрет на полеты этой авиакомпанией в будущем и даже заявление в полицию.

Эксперты подчеркивают важность соблюдения этих правил для обеспечения безопасности и комфорта всех пассажиров.

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