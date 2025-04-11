Члены Общественного совета добропорядочности заработали в 2024 году более 32 млн гривен

В Украине 31 марта 2025 года завершилась кампания декларирования доходов для публичных служащих за 2024 год.
Вместе с топ-чиновниками, судьями, государственными служащими, депутатами разных уровней и сотрудниками правоохранительных органов декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подали и члены Общественного совета добропорядочности (ОСД).
Общественный совет добропорядочности – это орган, который должен помогать Высшей квалификационной комиссии судей при оценивании судей или кандидатов на должности судей на соответствие занимаемой должности, а именно осуществлять их проверку на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики.
Состав ОСД из двадцати человек формируется общественными организациями, которые обычно получают финансирование от зарубежных стран или проектов международной технической помощи. В состав ОСД входят адвокаты, журналисты, общественные активисты, эксперты по антикоррупционным вопросам.
Сейчас свои полномочия осуществляет уже третий состав ОСД (2023-2025 годы).
Мониторинг деклараций членов Общественного совета добропорядочности за 2024 год позволяет сделать выводы, что:
во-первых, в финансовом плане 2024 год для большинства членов ОСД оказался значительно успешнее, чем предыдущий 2023 год.
во-вторых, разница в доходах членов ОСД все же заметна – если часть членов Совета добропорядочности получает доходы более 100 тыс. гривен в месяц, то некоторые из членов ОСД имеют существенно меньшие доходы.
в-третьих, похоже, что выполнение общественного (волонтерского) долга в отрыве от основной работы в 2024 году никак не сказалось на реальных доходах большинства членов Совета добропорядочности.
В общей сложности доходы двадцати членов ОСД в 2024 году составили 32 млн. 065 тыс. 137 гривен или около $775 тыс.
Вместе с тем необходимо отметить, что большая часть указанной суммы является доходом всего 12 членов Совета добропорядочности.
Список членов Общественного совета добропорядочности составлен с учетом полученных ими в 2024 году доходов, то есть от максимально высокого уровня дохода до наименьшего дохода.
Сколько заработали члены Общественного совета добропорядочности в 2024 году
При подсчете доходов членов ОСД учтен только их «прямой» личный заработок от профессиональной деятельности или от получения финансовой помощи в 2024 году, то есть без учета доходов членов семьи, наследства, процентов от банковских вкладов, пособий на проживание и пособий для внутренне перемещенных лиц, страховых выплат и т. п.
1. ЯКИМ’ЯК Олег Володимирович – адвокат, координатор ГРД у 2023-2025 роках
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності (ФОП) – 7 млн. 379 тис. 219 гривень
заробітна плата, отримана від адвокатського об’єднання – 94 194 гривні
загалом – 7 млн. 473 тис. 413 гривень
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 5 млн. 396 тис. 794 гривні
заробітна плата, отримана від адвокатського об’єднання – 93 378 гривень
Загалом – 5 млн. 489 тис. 872 гривні
2. ТРИБУШНА Олена Володимирівна – журналіст, головна редактор YouTube проекту «Є питання».
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 3 млн. 910 тис. 172 гривні
Також в оренді у представниці ГРД у 2024 році з’явився офіс в Києві площею 111 кв. м.
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 3 млн. 191 тис. 908 гривень
3. БОГУСЛАВЕЦЬ Мартина Петрівна – голова Антикорупційного центру «Межа»
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 477 тис. 445 гривень
зарплата від ГО «Центр демократичних змін «Межа» – 646 690 гривень
зарплата від ГО «Інститут законодавчих ідей» – 467 537 гривень
гонорари та виплати від ГО «Інститут законодавчих ідей» – 228 125 гривень
стипендія від Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН – 48 138 гривень
Загалом – 2 млн. 867 тис. 935 гривень
Також у Мартини Богуславець у 2024 році у власності з’явилася квартира у місті Києві площею 85,2 кв. м., що правда, зазначена нею вартість квартири є дещо дивною – всього 1 млн. 323 тис. 920 гривень.
Доходи у 2023 році
зарплата від ГО «Інститут законодавчих ідей» – 1 млн. 328 тис. 465 гривень
дохід від підприємницької діяльності – 290 489 гривень
стипендія від Інституту Держави і права ім. В. М. Корецького НАН – 79 904 гривні
Загалом – 1 млн. 698 тис. 858 гривень
4. КАТРИЧЕНКО Тетяна Володимирівна – журналіст, координатор правозахисної організації «Медійна ініціатива за права людини»
Доходи у 2024 році
заробітна плата від ГО «Медійна ініціатива за права людини» - 1 млн. 145 тис. 316 гривень
заробітна плата – ГО «Медійна ініціатива за права людини» (вдруге) - 681 452 гривні
заробітна плата від ТОВ «Фокус Медіа» - 40 337 гривень
Загалом – 1 млн. 867 тис. 105 гривень
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 794 757 гривні
заробітна плата від ГО «Медійна ініціатива за права людини» – 186 335
заробітна плата від ТОВ «Фокус Медіа» – 44 151 гривня
дохід від роялті – 33 160
Загалом – 1 млн. 58 тис. 403 гривні
5. КУРМАНОВА Тетяна Равільївна – журналіст, директор ТРК «Громадське радіо»
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 755 тис. 990 гривень
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 686 тис. 687 гривень
6. ЗЕЛІНСЬКИЙ Антон Валентинович – юрист у сфері IT, адвокаційний менеджер ГО «Фундація DEJURE»
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 679 тис. 460 гривень
зарплата від відділу освіти Немішаївської селищної ради (Київська область) – 34 048 гривень
Загалом – 1 млн. 713 тис. 508 гривень
Також у 2024 році Антон Зелінський почав користуватися автомобілем Hyundai Elantra 2017 року випуску, вартість якого склала 424 844 гривні (власник автомобіля – колега Антона Зелінського по ГРД).
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 351 125 гривень
гонорари та інші виплати від однієї з компаній у сфері IT – 296 870 гривень
Загалом – 647 995 гривень
7. АНСІФОРОВА Марина Сергіївна – журналіст, антикорупційний аналітик
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 318 тис. 780 гривень
заробітна плата від ТОВ «Ліга Закон» – 354 754 гривні
загалом – 1 млн. 673 тис. 534 гривні
У 2024 році Марина Ансіфорова стала власником автомобіля Hyundai Elantra 2017 року випуску, вартість якого склала 424 844 гривні.
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 114 тис. 085 гривень
8. КУЛІБАБА Андрій Юрійович – представник ГО «Фундація DEJURE», військовослужбовець
Доходи у 2024 році
Заробітна плата (грошове забезпечення) від військової частини А 1915 – 1 млн. 179 тис. 547 гривень
Заробітна плата від ГО «Прозорий Київ» за юридичне консультування – 327 024 гривні
Гонорари та виплати від ГО «Фундація DEJURE» – 4 426 гривні
Також у 2024 році Андрій Кулібаба став власником автомобіля Subaru Crosstrek, 2018 року випуску та вартістю 283 798 гривень.
Загалом доходи – 1 млн. 510 тисяч 997 гривень
Доходи у 2023 році
Заробітна плата (грошове забезпечення) від військової частини А 1915 – 1 млн. 388 тис. 566 гривень
заробітна плата від ГО «Прозорий Київ» – 289 872 гривні
гонорари та виплати від ГО «Фундація DEJURE» – 22 131 гривня
Загалом – 1 млн. 700 тис. 659 гривень
9. КРЕЙДЕНКОВА Вероніка Вікторівна – антикорупційна активістка, координатор ГРД у 2023-2025 роках, склала повноваження члена ГРД 1.04.2025
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 245 тисяч 130 гривень
подарунок у грошовій формі – 30 150 гривень
подарунок у грошовій формі – 28 141 гривня
Загалом – 1 млн. 303 тис. 421 гривня
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 978 837 гривень
подарунок у грошовій формі – 40 201 гривня
подарунок у грошовій формі – 25 116 гривень
Загалом – 1 млн. 44 тисячі 154 гривні
10. ГУСАК Віталій Олександрович – адвокат
Доходи у 2024 році
заробітна плата від авіакомпанії Sky Up – 525 608 гривень
дохід від підприємницької діяльності – 515 233 гривні
дохід від діяльності за сумісництвом від адвокатського об’єднання – 87 822
дохід від діяльності за сумісництвом від адвокатського бюро декларанта – 9 330 гривень
Загалом – 1 млн. 137 тисяч 993 гривні
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 809 214 гривні
дохід від адвокатської діяльності – 410 318 гривень
заробітна плата від авіакомпанії Sky Up – 10 398 гривень
заробітна плата від адвокатського бюро декларанта – 8 160
Загалом – 1 млн. 238 тисяч 090 гривень
11. ЯНКІНА Людмила Борисівна – правозахисник, керівник проектів Центру прав людини «Зміна»
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 286 тис. 144 гривні
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 405 тис. 893 гривні
12. ПІСКУНОВА ОльгаБорисівна – експерт з антикорупційної політики ГО «Центр політико-правових реформ», координатор ГРД
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн 253 тис. 212 гривень
Також Ольга Піскунова у минулому році стала власником автомобіля Skoda Fabia 2011 року випуску вартістю 201 290 гривень.
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 602 756 гривень
стипендія від Варшавського університету – 56 124 гривні
Загалом – 658 880 гривень
13. ВОЛОШИН Олександр Миколайович – операційний менеджер агентства журналістських розслідувань «Слідство. Інфо», військовослужбовець
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 877 254 гривні
заробітна плата військовослужбовця – 80 115 гривень
загалом – 957 369 гривень
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 871 024 гривні
заробітна плата за сумісництвом від КНУ ім. Т. Шевченка – 9 477 гривень
Загалом – 880 501 гривня
14. ВЕРЕТІЛЬНИК Ольга Сергіївна – адвокат, координатор ГРД
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 768 535 гривень
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 151 тис. 550 гривень
15. ПОПКОВ Данііл Антонович – юридичний радник Центру прав людини «Зміна»
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 336 641 гривня
гонорари та виплати від ГО «Центр інформації про права людини» –331 965 гривень
гонорари та виплати від ГО «Фундація DEJURE» – 23 704 гривні
Загалом – 692 310 гривень
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 797 012
благодійна допомога від ірландської правозахисної організації Front Line Defenders – 23 305
Загалом – 820 317 гривень
16. МЄЛКИХ Едуард Миколайович – адвокат
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 541 093 гривні
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 205 600 гривень
17. ЛИСКО Ганна Олександрівна – адвокат
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 374 800 гривень
дивіденди від адвокатського об’єднання – 132 500 гривень
гонорари від навчального закладу «Український католицький університет» – 2 185 гривень
Загалом – 509 485 гривень
Також у 2024 році Ганна Лиско стала власником квартири у місті Львів площею 41,3 кв. м. та вартістю в 1 млн. 478 тис. 700 гривень.
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 399 714 гривень
дивіденди від адвокатського об’єднання – 117 тис. гривень
гонорари від навчального закладу «Український католицький університет» – 10 625 гривень
Загалом – 527 339 гривень
18. ІЛЬНИЦЬКА Світлана Василівна – адвокат
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 224 125 гривні
дивіденди від адвокатського об’єднання – 132 500 гривень
гонорари від навчального закладу «Український католицький університет» – 625 гривень
Загалом – 357 250 гривень
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 230 870 гривень
дивіденди від адвокатського об’єднання – 117 тис. гривень
Загалом – 347 870 гривень
19. ШУЛЬГАТ Євгеній Георгійович – журналіст, склав повноваження члена ГРД 4.10.2024
Доходи у 2024 році
дохід від підприємницької діяльності – 167 268 гривень
благодійна допомога від ірландської правозахисної організації Front Line Defenders – 157 987 гривень
благодійна допомога від ГО «Центр інформації про права людини» – 30 тис. гривень
Загалом – 355 255 гривень
Доходи у 2023 році
дохід від підприємницької діяльності – 250 360 гривень
20. СМОЛОВ Костянтин Вікторович, адвокат, арбітражний керуючий
Доходи у 2024 році
Заробітна плата в адвокатському об’єднанні – 100 200 гривень
Дохід від незалежної професійної діяльності – 30 216 гривень
Загалом – 130 416 гривень
Доходи у 2023 році
Заробітна плата в адвокатському об’єднанні – 90 тис. гривень
Дохід від незалежної професійної діяльності – 206 419 гривень
Дивіденди від адвокатського об’єднання – 56 тис. гривень
Загалом – 352 419 гривень
Таким образом, можно отметить, что уровень доходов членов Общественного совета добропорядочности очень разный, что, не исключено, может иметь последствия как для мотивации работы в составе ОСД, так и для эффективности Совета добропорядочности в целом.
Автор: Вячеслав Хрипун
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