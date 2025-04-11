Члени Громадської ради доброчесності заробили у 2024 році більше 32 млн гривень

Хоча 2024 рік був фінансово успішним для багатьох членів Громадської ради доброчесності, доходи усіх двадцяти представників громадськості все ж є дуже різними.

Джерело фото — Громадська рада доброчесності

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В Україні 31 березня 2025 року завершилася кампанія декларування доходів для публічних службовців за 2024 рік.

Разом з топ-посадовцями, суддями, державними службовцями, депутатами різних рівнів та співробітниками правоохоронних органів декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подали члени Громадської ради доброчесності (ГРД).

Громадська рада доброчесності – це орган, який повинен допомагати Вищій кваліфікаційній комісії суддів під час оцінювання суддів або кандидатів на посади суддів на відповідність займаній посаді, а саме здійснювати їх перевірку на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

Склад ГРД з двадцяти осіб формується громадськими організаціями, які, як правило, отримують фінансування від іноземних країн або проектів міжнародної технічної допомоги. У склад ГРД входять адвокати, журналісти, громадські активісти, експерти з антикорупційних питань тощо.

Наразі свої повноваження здійснює вже третій склад ГРД (2023-2025 роки).

Моніторинг декларацій членів Громадської ради доброчесності за 2024 рік дозволяє дійти висновку, що:

по-перше, у фінансовому плані 2024 рік для більшості членів ГРД виявився значно більш успішним, ніж попередній 2023 рік.

по-друге, різниця у доходах членів ГРД все ж таки помітна – якщо частина членів Ради доброчесності отримує доходи у більше ніж 100 тис. гривень на місяць, то деякі з членів ГРД мають суттєво менші доходи.

по-третє, схоже, що виконання громадського (волонтерського) обов’язку у відриві від основної роботи, у 2024 році ніяк не позначилося на реальних доходах більшості членів Ради доброчесності.

В цілому доходи двадцяти членів ГРД у 2024 році склали 32 млн. 065 тис. 137 гривень або майже $775 тис.

Разом з тим, необхідно зазначити, що більшість з вказаної суми є доходом всього 12 членів Ради доброчесності.

Список членів Громадської ради доброчесності наведено з урахуванням отриманих ними у 2024 році доходів, тобто від максимального рівня доходу до найменшого.

Скільки заробили члени Громадської ради доброчесності у 2024 році

Під час підрахунку доходів членів ГРД враховано тільки їх «прямий» особистий заробіток від професійної діяльності або від отримання фінансової допомоги у 2024 році, тобто без урахування доходів членів сім’ї, спадщини, процентів від банківських вкладів, допомоги на проживання та допомоги для внутрішньо переміщених осіб, страхових виплат тощо.

1. ЯКИМ’ЯК Олег Володимирович – адвокат, координатор ГРД у 2023-2025 роках

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності (ФОП) – 7 млн. 379 тис. 219 гривень

заробітна плата, отримана від адвокатського об’єднання – 94 194 гривні

загалом – 7 млн. 473 тис. 413 гривень

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 5 млн. 396 тис. 794 гривні

заробітна плата, отримана від адвокатського об’єднання – 93 378 гривень

Загалом – 5 млн. 489 тис. 872 гривні

2. ТРИБУШНА Олена Володимирівна – журналіст, головна редактор YouTube проекту «Є питання».

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 3 млн. 910 тис. 172 гривні

Також в оренді у представниці ГРД у 2024 році з’явився офіс в Києві площею 111 кв. м.

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 3 млн. 191 тис. 908 гривень

3. БОГУСЛАВЕЦЬ Мартина Петрівна – голова Антикорупційного центру «Межа»

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 477 тис. 445 гривень

зарплата від ГО «Центр демократичних змін «Межа» – 646 690 гривень

зарплата від ГО «Інститут законодавчих ідей» – 467 537 гривень

гонорари та виплати від ГО «Інститут законодавчих ідей» – 228 125 гривень

стипендія від Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН – 48 138 гривень

Загалом – 2 млн. 867 тис. 935 гривень

Також у Мартини Богуславець у 2024 році у власності з’явилася квартира у місті Києві площею 85,2 кв. м., що правда, зазначена нею вартість квартири є дещо дивною – всього 1 млн. 323 тис. 920 гривень.

Доходи у 2023 році

зарплата від ГО «Інститут законодавчих ідей» – 1 млн. 328 тис. 465 гривень

дохід від підприємницької діяльності – 290 489 гривень

стипендія від Інституту Держави і права ім. В. М. Корецького НАН – 79 904 гривні

Загалом – 1 млн. 698 тис. 858 гривень

4. КАТРИЧЕНКО Тетяна Володимирівна – журналіст, координатор правозахисної організації «Медійна ініціатива за права людини»

Доходи у 2024 році

заробітна плата від ГО «Медійна ініціатива за права людини» - 1 млн. 145 тис. 316 гривень

заробітна плата – ГО «Медійна ініціатива за права людини» (вдруге) - 681 452 гривні

заробітна плата від ТОВ «Фокус Медіа» - 40 337 гривень

Загалом – 1 млн. 867 тис. 105 гривень

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 794 757 гривні

заробітна плата від ГО «Медійна ініціатива за права людини» – 186 335

заробітна плата від ТОВ «Фокус Медіа» – 44 151 гривня

дохід від роялті – 33 160

Загалом – 1 млн. 58 тис. 403 гривні

5. КУРМАНОВА Тетяна Равільївна – журналіст, директор ТРК «Громадське радіо»

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 755 тис. 990 гривень

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 686 тис. 687 гривень

6. ЗЕЛІНСЬКИЙ Антон Валентинович – юрист у сфері IT, адвокаційний менеджер ГО «Фундація DEJURE»

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 679 тис. 460 гривень

зарплата від відділу освіти Немішаївської селищної ради (Київська область) – 34 048 гривень

Загалом – 1 млн. 713 тис. 508 гривень

Також у 2024 році Антон Зелінський почав користуватися автомобілем Hyundai Elantra 2017 року випуску, вартість якого склала 424 844 гривні (власник автомобіля – колега Антона Зелінського по ГРД).

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 351 125 гривень

гонорари та інші виплати від однієї з компаній у сфері IT – 296 870 гривень

Загалом – 647 995 гривень

7. АНСІФОРОВА Марина Сергіївна – журналіст, антикорупційний аналітик

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 318 тис. 780 гривень

заробітна плата від ТОВ «Ліга Закон» – 354 754 гривні

загалом – 1 млн. 673 тис. 534 гривні

У 2024 році Марина Ансіфорова стала власником автомобіля Hyundai Elantra 2017 року випуску, вартість якого склала 424 844 гривні.

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 114 тис. 085 гривень

8. КУЛІБАБА Андрій Юрійович – представник ГО «Фундація DEJURE», військовослужбовець

Доходи у 2024 році

Заробітна плата (грошове забезпечення) від військової частини А 1915 – 1 млн. 179 тис. 547 гривень

Заробітна плата від ГО «Прозорий Київ» за юридичне консультування – 327 024 гривні

Гонорари та виплати від ГО «Фундація DEJURE» – 4 426 гривні

Також у 2024 році Андрій Кулібаба став власником автомобіля Subaru Crosstrek, 2018 року випуску та вартістю 283 798 гривень.

Загалом доходи – 1 млн. 510 тисяч 997 гривень

Доходи у 2023 році

Заробітна плата (грошове забезпечення) від військової частини А 1915 – 1 млн. 388 тис. 566 гривень

заробітна плата від ГО «Прозорий Київ» – 289 872 гривні

гонорари та виплати від ГО «Фундація DEJURE» – 22 131 гривня

Загалом – 1 млн. 700 тис. 659 гривень

9. КРЕЙДЕНКОВА Вероніка Вікторівна – антикорупційна активістка, координатор ГРД у 2023-2025 роках, склала повноваження члена ГРД 1.04.2025

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 245 тисяч 130 гривень

подарунок у грошовій формі – 30 150 гривень

подарунок у грошовій формі – 28 141 гривня

Загалом – 1 млн. 303 тис. 421 гривня

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 978 837 гривень

подарунок у грошовій формі – 40 201 гривня

подарунок у грошовій формі – 25 116 гривень

Загалом – 1 млн. 44 тисячі 154 гривні

10. ГУСАК Віталій Олександрович – адвокат

Доходи у 2024 році

заробітна плата від авіакомпанії Sky Up – 525 608 гривень

дохід від підприємницької діяльності – 515 233 гривні

дохід від діяльності за сумісництвом від адвокатського об’єднання – 87 822

дохід від діяльності за сумісництвом від адвокатського бюро декларанта – 9 330 гривень

Загалом – 1 млн. 137 тисяч 993 гривні

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 809 214 гривні

дохід від адвокатської діяльності – 410 318 гривень

заробітна плата від авіакомпанії Sky Up – 10 398 гривень

заробітна плата від адвокатського бюро декларанта – 8 160

Загалом – 1 млн. 238 тисяч 090 гривень

11. ЯНКІНА Людмила Борисівна – правозахисник, керівник проектів Центру прав людини «Зміна»

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 286 тис. 144 гривні

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 405 тис. 893 гривні

12. ПІСКУНОВА Ольга Борисівна – експерт з антикорупційної політики ГО «Центр політико-правових реформ», координатор ГРД

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн 253 тис. 212 гривень

Також Ольга Піскунова у минулому році стала власником автомобіля Skoda Fabia 2011 року випуску вартістю 201 290 гривень.

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 602 756 гривень

стипендія від Варшавського університету – 56 124 гривні

Загалом – 658 880 гривень

13. ВОЛОШИН Олександр Миколайович – операційний менеджер агентства журналістських розслідувань «Слідство. Інфо», військовослужбовець

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 877 254 гривні

заробітна плата військовослужбовця – 80 115 гривень

загалом – 957 369 гривень

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 871 024 гривні

заробітна плата за сумісництвом від КНУ ім. Т. Шевченка – 9 477 гривень

Загалом – 880 501 гривня

14. ВЕРЕТІЛЬНИК Ольга Сергіївна – адвокат, координатор ГРД

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 768 535 гривень

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 1 млн. 151 тис. 550 гривень

15. ПОПКОВ Данііл Антонович – юридичний радник Центру прав людини «Зміна»

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 336 641 гривня

гонорари та виплати від ГО «Центр інформації про права людини» –331 965 гривень

гонорари та виплати від ГО «Фундація DEJURE» – 23 704 гривні

Загалом – 692 310 гривень

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 797 012

благодійна допомога від ірландської правозахисної організації Front Line Defenders – 23 305

Загалом – 820 317 гривень

16. МЄЛКИХ Едуард Миколайович – адвокат

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 541 093 гривні

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 205 600 гривень

17. ЛИСКО Ганна Олександрівна – адвокат

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 374 800 гривень

дивіденди від адвокатського об’єднання – 132 500 гривень

гонорари від навчального закладу «Український католицький університет» – 2 185 гривень

Загалом – 509 485 гривень

Також у 2024 році Ганна Лиско стала власником квартири у місті Львів площею 41,3 кв. м. та вартістю в 1 млн. 478 тис. 700 гривень.

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 399 714 гривень

дивіденди від адвокатського об’єднання – 117 тис. гривень

гонорари від навчального закладу «Український католицький університет» – 10 625 гривень

Загалом – 527 339 гривень

18. ІЛЬНИЦЬКА Світлана Василівна – адвокат

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 224 125 гривні

дивіденди від адвокатського об’єднання – 132 500 гривень

гонорари від навчального закладу «Український католицький університет» – 625 гривень

Загалом – 357 250 гривень

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 230 870 гривень

дивіденди від адвокатського об’єднання – 117 тис. гривень

Загалом – 347 870 гривень

19. ШУЛЬГАТ Євгеній Георгійович – журналіст, склав повноваження члена ГРД 4.10.2024

Доходи у 2024 році

дохід від підприємницької діяльності – 167 268 гривень

благодійна допомога від ірландської правозахисної організації Front Line Defenders – 157 987 гривень

благодійна допомога від ГО «Центр інформації про права людини» – 30 тис. гривень

Загалом – 355 255 гривень

Доходи у 2023 році

дохід від підприємницької діяльності – 250 360 гривень

20. СМОЛОВ Костянтин Вікторович, адвокат, арбітражний керуючий

Доходи у 2024 році

Заробітна плата в адвокатському об’єднанні – 100 200 гривень

Дохід від незалежної професійної діяльності – 30 216 гривень

Загалом – 130 416 гривень

Доходи у 2023 році

Заробітна плата в адвокатському об’єднанні – 90 тис. гривень

Дохід від незалежної професійної діяльності – 206 419 гривень

Дивіденди від адвокатського об’єднання – 56 тис. гривень

Загалом – 352 419 гривень

Таким чином, можна зазначити, що рівень доходів членів Громадської ради доброчесності є дуже різним, що, не виключено, може мати наслідки як для мотивації роботи у складі ГРД, так і для ефективності Ради доброчесності в цілому.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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