Китай планує обмежити показ голлівудських фільмів на тлі нових тарифів США

Експерти розглядають це рішення як початок нового етапу в торговельному протистоянні.

Фото: pexels.com

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Китай заявив про намір зменшити кількість американських фільмів, які допускаються до показу в кінотеатрах країни, у відповідь на нові тарифи, встановлені США. Про це повідомляє Bloomberg.

«Неправильні дії уряду США щодо зловживання тарифами неминуче ще більше знизять прихильність китайської аудиторії до американських фільмів», — йдеться у повідомленні Китайського управління з питань кіно.

Вказується, що акції великих медіакомпаній, таких як Walt Disney, Paramount Global і Warner Bros Discovery, почали знижуватися ще до старту торгів на біржах на тлі загального падіння ринку.

Експерти розглядають це рішення як початок нового етапу в торговельному протистоянні. Пекін, судячи з усього, готовий завдати удару по американському сектору послуг, що може зачепити такі сфери, як туризм, виплати авторських роялті та транспорт, де США традиційно мають перевагу в торгівлі з Китаєм, повідомляє видання.

Bloomberg зазначає, що з 2018 року частка голлівудських стрічок у китайському прокаті поступово скорочувалася, тоді як популярність фільмів місцевих режисерів зростала. Наприклад, цього року блокбастер «Дедпул і Росомаха» стартував у Китаї лише з другого місця, поступившись першістю вітчизняній комедії «Спадкоємець».

Згідно з інформацією від Maoyan Entertainment, якщо у 2018 році в Китаї було дозволено понад 60 американських кінопрем’єр, то з часом їхня кількість значно зменшилася через політичні розбіжності та підвищений інтерес до національного кінопродукту.

Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

Акції та Bitcoin різко зросли після того, як Трамп призупинив підвищення тарифів для країн.

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