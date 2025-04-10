У Латвії можуть з’явитися мобільні укриття

У Латвії розглядають можливість створення мобільних бомбосховищ біля держустанов.

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Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив, що в країні можуть з’явитися мобільні бомбосховища як частина вдосконалення системи цивільної оборони. Про це повідомляє Delfi.

За словами міністра, Латвія припустилася помилки, коли в минулому відмовилася від розвитку системи укриттів. У нинішніх умовах, коли швидко переобладнати вже наявні будівлі під сховища неможливо, одним із можливих рішень можуть стати мобільні конструкції.

Козловскіс зауважив, що такі укриття можуть бути особливо корисними у місцях, де бракує захисту, наприклад, біля державних установ. Водночас він визнав, що поки не вивчав детально параметри мобільних сховищ, зокрема їхню місткість і вартість.

Міністр також підкреслив, що створення системи захисних споруд — це комплексне завдання, яке, можливо, можна буде реалізувати із залученням фінансування з боку Європейського Союзу.

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