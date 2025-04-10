В Латвии могут появиться мобильные укрытия

В Латвии рассматривают возможность создания мобильных бомбоубежищ возле госучреждений.

Фото из открытых источников

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Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что в стране могут появиться мобильные бомбоубежища как часть совершенствования системы гражданской обороны. Об этом сообщает Delfi.

По словам министра, Латвия допустила ошибку, когда в прошлом отказалась от развития системы укрытий. В нынешних условиях, когда быстро переоборудовать уже имеющиеся здания под хранилища невозможно, одним из возможных решений могут стать мобильные конструкции.

Козловскис отметил, что такие укрытия могут быть особенно полезными в местах, где не хватает защиты, например, возле государственных учреждений. В то же время он признал, что пока не изучал детально параметры мобильных убежищ, в частности их вместимость и стоимость.

Министр также подчеркнул, что создание системы защитных сооружений - это комплексная задача, которую, возможно, можно будет реализовать с привлечением финансирования со стороны Европейского Союза.

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