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1500 военных присоединились к курсу истории Украины в приложении Армия+

17:45, 10 апреля 2025
Почти половина военных, которые присоединились к курсу получили сертификаты.
1500 военных присоединились к курсу истории Украины в приложении Армия+
Фото: mod.gov.ua
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Около 1 500 военнослужащих уже присоединились к курсу по истории и боевым традициям Украины в приложении Армия+. Почти каждый второй из них успешно сдал финальный тест и получил сертификат о прохождении. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Этот курс показал один из самых высоких результатов по уровню завершения среди всех образовательных программ приложения. По популярности он уступил только курсам по кибербезопасности (83% слушателей завершили курс) и ИПСО - информационно-психологических операций (78%).

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что растущий интерес военных к таким темам свидетельствует о необходимости в более глубоком понимании истории и роли армии в борьбе за независимость: «Радует, что военные хотят знать больше об истории своей страны и каким образом она боролась за независимость. Но и о других курсах пользователи не забывают. Сервис обучения стал полезным инструментом, который дает знания и опытным военным, и новобранцам. В ближайшее время планируем добавить образовательные материалы по другим направлениям, которые не были представлены ранее. В частности, касающиеся финансов и закупок в частях».

По ее словам, в ближайшее время в Армия+ планируют добавить новые курсы, в частности по финансовым вопросам и закупкам в воинских частях.

Всего в приложении сейчас доступно восемь учебных курсов. Ими уже пользуются более 62 000 военных, из которых 24 000 полностью завершили хотя бы один курс.

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