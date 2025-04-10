1500 військових долучилися до курсу історії України в застосунку Армія+

Майже половина військових, що долучилися до курсу отримали сертифікати.

Фото: mod.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Близько 1 500 військовослужбовців уже долучилися до курсу з історії та бойових традицій України у застосунку Армія+. Майже кожен другий з них успішно склав фінальний тест і отримав сертифікат про проходження. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Цей курс показав один із найвищих результатів за рівнем завершення серед усіх освітніх програм застосунку. За популярністю він поступився лише курсам із кібербезпеки (83% слухачів завершили курс) та ІПСО — інформаційно-психологічних операцій (78%).

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що зростаючий інтерес військових до таких тем свідчить про потребу в глибшому розумінні історії та ролі армії в боротьбі за незалежність: «Тішить, що військові хочуть знати більше про історію своєї країни і яким чином вона виборювала собі незалежність. Але і про інші курси користувачі не забувають. Сервіс навчання став корисним інструментом, який дає знання і досвідченим військовим, і новобранцям. Найближчим часом плануємо додати освітні матеріали з інших напрямків, які не були представлені раніше. Зокрема, які стосуються фінансів і закупівлі у частинах».

За її словами, найближчим часом у Армія+ планують додати нові курси, зокрема з фінансових питань та закупівель у військових частинах.

Загалом у застосунку наразі доступно вісім навчальних курсів. Ними вже користуються понад 62 000 військових, з яких 24 000 повністю завершили принаймні один курс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.