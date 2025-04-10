Одягали собачий ошийник та змушували бігти за автомобілем — на Одещині зловмисники вимагали від чоловіка віддати вигаданий борг

Зловмисники змусили чоловіка бігти за автомобілем, погрожували зброєю та утримували в квартирі, вимагаючи продати нерухомість.

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На Одещині затримали трьох молодиків, які знущалися над чоловіком і утримували його в неволі, вимагаючи гроші. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до правоохоронців звернулася літня жінка і повідомила про зникнення свого 40-річного сина. Заявниця пояснила, що напередодні він просив позичити чималу суму грошей, після чого перестав виходити на звʼязок.

Було встановлено, що до маєтку чоловіка приїжджали на автівці троє молодиків і вимагали повернення неіснуючого боргу в сумі 4 тисяч доларів, який він нібито минулого року заборгував їхній спільній знайомій.

Через відсутність грошей у потерпілого зловмисники примушували його продати свою земельну ділянку з будинком і «розрахуватися».

«А задля пришвидшення та залякування били, одягали на нього собачий ошийник із цепом і змушували бігти за своїм автомобілем, погрожували розправою предметами, схожими на пістолети, а потім відвезли в орендовану в Одесі квартиру, де силою утримували в підсобному приміщенні, вимагаючи згоди на продаж нерухомості», — розповіли в поліції.

Поліцейські встановили їхнє місцеперебування і звільнили потерпілого, а правопорушників, якими виявилися троє жителів обласного центру віком 22-х та 23-х років, затримали у процесуальному порядку.

В них вилучили низку речових доказів протиправних дій, зокрема документи на нерухоме майно потерпілого, телефони та інші речі.

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 4 ст. 189 ККУ – вимога передачі чужого майна та права на майно, з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод і законних інтересів, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану;

- 2 ст. 146 ККУ – незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, яке супроводжувалося із заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї.

Згідно з чинним законодавством, за ці злочини молодикам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років із конфіскацією майна.

Наразі слідчі клопочуть щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.