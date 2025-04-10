Одевали собачий ошейник и заставляли бежать за автомобилем — в Одесской области злоумышленники потребовали от мужчины отдать придуманный долг

В Одесской области задержали троих молодых людей, которые издевались над мужчиной и удерживали его в плену, требуя деньги. Об этом сообщает полиция региона.
Так, в правоохранительные органы обратилась пожилая женщина и сообщила о пропаже своего 40-летнего сына. Заявительница пояснила, что накануне он просил одолжить крупную сумму денег, после чего перестал выходить на связь.
Было установлено, что к имению мужчины приехали на автомобиле трое молодых людей и требовали вернуть несуществующий долг в размере 4 тысяч долларов, якобы задолженный им их общей знакомой в прошлом году.
Из-за отсутствия денег у потерпевшего злоумышленники заставили его продать свой земельный участок с домом и «расплатиться».
«А для ускорения процесса и запугивания били, одели на него собачий ошейник с цепью и заставляли бегать за их автомобилем, угрожали расправой предметами, похожими на пистолеты, а затем отвезли в арендованную в Одессе квартиру, где насильно удерживали в подсобном помещении, требуя согласия на продажу недвижимости», — рассказали в полиции.
Полицейские установили их местонахождение и освободили потерпевшего, а правонарушителей, которыми оказались трое жителей областного центра в возрасте 22 и 23 лет, задержали в процессуальном порядке.
У них изъяли ряд вещественных доказательств противоправных действий, в том числе документы на недвижимость потерпевшего, телефоны и другие вещи.
Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 4 ст. 189 УК Украины – требование передачи чужого имущества и прав на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, ограничения прав, свобод и законных интересов, с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;
ч. 2 ст. 146 УК Украины – незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенное с корыстных мотивов, по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий с применением оружия.
Согласно действующему законодательству, за эти преступления молодым людям грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
На данный момент следователи ходатайствуют о избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.
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