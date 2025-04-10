В Варшаве эвакуировали школу из-за раскаленного металла

Причиной токсичного задымления стала раскаленная металлическая смесь.

Фото: RMF24

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В Варшаве около 200 учеников и работников начальной школы были эвакуированы из-за задымления, вызванного раскаленной металлической смесью. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Инцидент произошел утром 10 апреля. Около 9:00 в школу прибыла пожарная служба после сообщения о сильном дыме. Из здания эвакуировали учеников, учителей и технический персонал - всего около 200 человек.

Сначала предполагали, что речь идет о пожаре, однако впоследствии спасатели установили, что источником дыма стал не пожар, а раскаленная субстанция. В школу вызвали специалистов по химической безопасности.

По словам представителей пожарно-спасательной службы, речь шла о смеси алюминия и железа. На момент прибытия спасателей температура вещества превышала 300 градусов по Цельсию. Его удалось вывезти из здания, когда температура снизилась до 30 градусов.

Операция длилась более четырех часов, в ней участвовали шесть пожарных бригад. Каким образом металлическая смесь оказалась в школе и в составе какого оборудования она находилась - пока не сообщается.

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