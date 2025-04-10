У Варшаві евакуювали школу через розжарений метал

Причиною токсичного задимлення стала розжарена металева суміш.

Фото: RMF24

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У Варшаві близько 200 учнів і працівників початкової школи були евакуйовані через задимлення, спричинене розжареною металевою сумішшю. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Інцидент стався вранці 10 квітня. Близько 9:00 до школи прибула пожежна служба після повідомлення про сильний дим. З будівлі евакуювали учнів, вчителів та технічний персонал – загалом близько 200 осіб.

Спершу припускали, що йдеться про пожежу, однак згодом рятувальники встановили, що джерелом диму стала не пожежа, а розпечена субстанція. До школи викликали фахівців з хімічної безпеки.

За словами представників пожежно-рятувальної служби, йшлося про суміш алюмінію та заліза. На момент прибуття рятувальників температура речовини перевищувала 300 градусів за Цельсієм. Її вдалося вивезти з будівлі, коли температура знизилася до 30 градусів.

Операція тривала понад чотири години, у ній брали участь шість пожежних бригад. Яким чином металева суміш опинилася у школі та в складі якого обладнання вона перебувала – наразі не повідомляється.

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