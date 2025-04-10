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Майже $1,4 млрд за італійську ікону – Prada купує Versace

16:50, 10 квітня 2025
Модний дім Prada придбав збитковий Versace з амбітними планами на майбутнє.
Майже $1,4 млрд за італійську ікону – Prada купує Versace
Фото: DesignTAXI Community
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Модний дім Prada оголосив про придбання бренду Versace у компанії Capri Holdings за $1,375 мільярда. Угода об'єднує два з найвідоміших імен в італійській модній індустрії та посилює позиції Італії на глобальному ринку розкоші, який традиційно домінований французькими конгломератами. Про це повідомляє CNN.

Versace наразі працює зі збитками, тоді як Prada прагне розширити свій вплив, попри зниження попиту на люксові товари у світі. За словами голови ради директорів Prada Патріціо Бертеллі, компанія має намір не лише зберегти, а й переосмислити впізнавану естетику Versace.

«Наша мета — продовжити спадщину Versace, святкуючи та переосмислюючи його сміливу та вічну естетику», — зазначив Бертеллі.

Угода стала для Capri Holdings значно менш вигідною порівняно з 2018 роком, коли компанія (тоді ще під брендом Michael Kors) придбала Versace за $2,15 мільярда, включно з боргами. Тоді власниками бренду були родина Версаче та інвестиційна компанія Blackstone.

Для Prada це найбільше придбання за останні десятиліття. Після не надто вдалих інвестицій у бренди Helmut Lang та Jil Sander наприкінці 1990-х років, компанія довгий час утримувалася від великих злиттів.

Генеральний директор Prada Андреа Гуерра назвав Versace брендом з великим потенціалом, але визнав, що шлях до його розвитку вимагатиме часу та зваженої стратегії:

«Versace має величезний потенціал. Це буде довгий шлях, що вимагатиме дисциплінованого виконання та терпіння», — наголосив Гуерра.

Придбання відбулося на тлі нестабільності на фінансових ринках і скасування низки великих угод та IPO.

Об'єднання Prada і Versace може стати однією з найпомітніших модних подій року та змінити баланс сил на ринку розкоші.

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Італія викуп

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