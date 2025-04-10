Верховний Суд відмовив у визнанні недійсним заповіту, на якому був підроблено підпис

Заповіт, на якому підроблено підпис, не можна визнати недійсним, бо він є нікчемним – Верховний Суд.

Фото: slk.kh.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Непідписання заповіту заповідачем свідчить про нікчемність такого заповіту, що виключає можливість визнання його недійсним. Це зазначив Верховний Суд у постанові від 12 лютого 2025 року по справі 369/1797/19 .

Обставини справи

Позивачка звернулася до суду, вказавши, що після смерті її сина відкрилась спадщина, зокрема на земельну ділянку.

Спадкоємцями за законом після його смерті є вона та її невістка. Для прийняття спадщини вона звернулась до нотаріуса та дізналась, що її син залишив заповіт, за яким все майно заповів своїй дружині. Вважала, що син не міг підписувати заповіт, тому просила суд визнати заповіт недійсним.

Рішенням районного суду, яке залишено без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено. Судові рішення мотивовано тим, що відповідно до висновків судово-почеркознавчої експертизи син позивачки не підписував оспорюваний заповіт, тому правочин не відповідає його волевиявленню.

Так, висновком Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, за наслідками проведеної у рамках кримінального провадження судово-почеркознавчої експертизи від 21 серпня 2019 року, встановлено, що підпис в центральній частині аркушу заповіту у відповідній графі з найменуванням «підпис», який посвідчено секретарем виконкому сільської ради, виконано не сином позивачки, а іншою особою.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився із висновками судів першої та апеляційної інстанцій, судові рішення скасував, ухвалив нове судове рішення про відмову у задоволенні позову з огляду на таке.

Заповіт є правочином і на нього поширюються загальні правила про правочини, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до ЦК правочин вважається вчиненим у письмовій формі, якщо підписаний стороною. Підпис є обов'язковим атрибутом письмового правочину та підтверджує волевиявлення сторони. Недійсний правочин не має юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

Заповіт, що складений з порушенням вимог щодо його форми, є нікчемним (ч. 1 ст. 1257 ЦК), отже оспорюваний у цій справі заповіт від 19 грудня 2017 року є нікчемним в силу вимог закону, що виключає можливість визнання його недійсним.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.