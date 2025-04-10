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Верховный Суд отказал в признании недействительным завещания, на котором была подделана подпись

16:30, 10 апреля 2025
Завещание, на котором подделана подпись, нельзя признать недействительным, поскольку оно является ничтожным – Верховный Суд.
Верховный Суд отказал в признании недействительным завещания, на котором была подделана подпись
Фото: slk.kh.ua
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Неподписание завещания завещателем свидетельствует о ничтожности такого завещания, что исключает возможность признания его недействительным. Об этом отметил Верховный Суд в постановлении от 12 февраля 2025 года по делу № 369/1797/19.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд, указав, что после смерти ее сына открылось наследство, в частности на земельный участок.

Наследниками по закону после его смерти являются она и ее невестка. Для принятия наследства она обратилась к нотариусу и узнала, что ее сын оставил завещание, согласно которому все имущество завещал своей жене. Она считала, что сын не мог подписывать завещание, и просила суд признать завещание недействительным.

Решением районного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск был удовлетворен. Судебные решения мотивированы тем, что согласно выводам судебно-почерковедческой экспертизы сын истицы не подписывал оспариваемое завещание, поэтому сделка не соответствует его волеизъявлению.

Так, выводом Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, по результатам проведенной в рамках уголовного производства судебно-почерковедческой экспертизы от 21 августа 2019 года, установлено, что подпись в центральной части листа завещания в соответствующей графе с названием «подпись», удостоверенная секретарем исполкома сельского совета, выполнена не сыном истицы, а другим лицом.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, отменил судебные решения и принял новое судебное решение об отказе в удовлетворении иска, исходя из следующего.

Завещание является сделкой, и на него распространяются общие правила о сделках, если иное не установлено законом. Согласно Гражданскому кодексу (ГК), сделка считается совершенной в письменной форме, если подписана стороной. Подпись является обязательным атрибутом письменной сделки и подтверждает волеизъявление стороны. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, кроме тех, что связаны с ее недействительностью.

Завещание, составленное с нарушением требований к его форме, является ничтожным (ч. 1 ст. 1257 ГК), следовательно, оспариваемое в этом деле завещание от 19 декабря 2017 года является ничтожным в силу требований закона, что исключает возможность признания его недействительным.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд завещание

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