Андрій Єрмак назвав «абсолютною нісенітницею» підготовку до виборів влітку

Андрій Єрмак заявив, що неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії.

Фото: ukrinform.com

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що інформація про планування виборів на це літо є неправдивою. Про це він сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

Відповідаючи на запитання щодо інформації від The Economist про нібито підготовку виборів на літо, Андрій Єрмак заявив, що це абсолютна нісенітниця.

«Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку треба закінчити війну, а потім вже голосувати», - наголосив посадовець.

Нагадаємо, раніше The Economist з посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, планує провести вибори в Україні у разі досягнення повного припинення вогню. Це може статися вже цього літа.

Додамо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що в Україні не ведеться жодної підготовки до виборів, оскільки наразі немає можливості безпечно організувати виборчий процес.

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