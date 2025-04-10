Чи обов'язково повідомляти ДПС про зміни в статуті неприбуткової організації — роз’яснення

За несвоєчасне подання до ДПС заяви про зміни після їх реєстрації протягом 10 календарних днів, передбачено штраф.

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Податкова служба у Київській області повідомляє, які штрафи можуть накласти на неприбуткову організацію за неповідомлення ДПС про зміни в статуті.

Зазначається, що відповідно до Податкового кодексу , зокрема пункту 117.1 статті 117, за неподання протягом десяти календарних днів після державної реєстрації змін реєстраційної заяви з позначкою «зміни» передбачено штраф у розмірі 1020 гривень. Якщо порушення не усунуто або повторюється протягом року — штраф зростає до 2040 гривень.

Щоб зберегти статус неприбутковості, організація має відповідати певним вимогам, визначеним у пп. 133.4.1 ст. 133 Податкового кодексу.

Зокрема, в установчих документах повинні бути чітко прописані положення про:

заборону розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, учасників, членів організації, працівників (окрім зарплати та ЄСВ), а також членів органів управління та пов’язаних осіб;

порядок передачі активів у разі припинення організації: вони мають бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, юрособі, що здійснює недержавне пенсійне забезпечення (для НПФ), або зараховані до бюджету.

Ця вимога не стосується об’єднань та асоціацій ОСББ і житлово-будівельних кооперативів.

У разі якщо неприбуткова організація змінює свою організаційно-правову форму або вносить зміни до установчих документів (у тому числі, якщо діє на підставі документів організації вищого рівня), вона зобов’язана повідомити про це податкову. Для цього слід подати до контролюючого органу реєстраційну заяву з позначкою «зміни» та додати копії відповідних документів.

Це потрібно зробити не пізніше ніж через 10 календарних днів з моменту держреєстрації змін. Якщо державна реєстрація не проводиться, — документи слід подати впродовж 10 днів після виникнення змін, які стосуються установчих документів.

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