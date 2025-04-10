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У Києві чоловік ошукав військову на 300 тисяч гривень

21:33, 10 квітня 2025
Чоловік обіцяв знайомій бізнес і пам’ятник загиблому на війні чоловіку.
У Києві чоловік ошукав військову на 300 тисяч гривень
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві 40-річному чоловіку повідомлено про підозру в шахрайстві, внаслідок якого постраждала жінка-військова. Підозру оголошено за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний був знайомий із жінкою й під різними приводами отримував від неї гроші. Спершу він запропонував їй інвестувати кошти у спільний бізнес із продажу комп’ютерної техніки. Пізніше – придбати пам’ятник для її загиблого на війні чоловіка за нібито вигідною ціною. Також фігурант обіцяв купити іноземну валюту за зниженим курсом.

Жінка перераховувала гроші на банківські картки знайомого. Загальна сума склала близько 300 тисяч гривень. Однак жодної із обіцяних послуг чи товарів вона так і не отримала.

Справу розслідують як шахрайство, вчинене у значному розмірі. Слідство триває.

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прокуратура шахрай Київ

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