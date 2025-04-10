Стало відомо, хто переконав Дональда Трампа призупинити дію тарифів

Ключовим фактором у рішенні Дональда Трампа призупинити дію масштабних мит стала тривога в Міністерстві фінансів з приводу ситуації на фондовому ринку.

Фото: Getty Images

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Міністр торгівлі Говард Лютнік разом з міністром фінансів Скоттом Бессентом переконали президента США Дональда Трампа призупинити дію тарифів через ситуацію, яка склалася на фондовому ринку. Про це повідомив телеканал NBC News з посиланням на представника адміністрації США.

Зазначається, що найближче оточення американського лідера почало бити на сполох щодо фінансових ринків ще до того, як він призупинив дію тарифів.

Напередодні оголошення Трампа деякі з його радників були майже в паніці щодо ситуації на фондових ринках, розповів співрозмовник телеканалу.

На цьому тлі, за словами джерела, Бессент і Лютнік виступили в середу єдиним фронтом, закликаючи Трампа призупинити дію тарифів.

За даними CNN, також до Білого дому регулярно дзвонили керівники підприємств, республіканці та інші союзники президента, які закликали його переглянути тарифи.

Керівники постійно дзвонили главі адміністрації Сьюзі Вайлз, віцепрезиденту Джей Ді Венсу та міністру фінансів Скотту Бессенту, щоб безпосередньо донести свою позицію до Трампа.

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