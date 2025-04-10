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Стало известно, кто убедил Дональда Трампа приостановить действие тарифов

15:56, 10 апреля 2025
Ключевым фактором в решении Дональда Трампа приостановить действие масштабных пошлин стала тревога в Министерстве финансов по поводу ситуации на фондовом рынке.
Стало известно, кто убедил Дональда Трампа приостановить действие тарифов
Фото: Getty Images
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Министр торговли Говард Лютник вместе с министром финансов Скоттом Бессентом убедили президента США Дональда Трампа приостановить действие тарифов из-за ситуации, сложившейся на фондовом рынке. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации США.

Отмечается, что ближайшее окружение американского лидера начало бить тревогу по поводу финансовых рынков еще до того, как он приостановил действие тарифов.

Накануне объявления Трампа некоторые из его советников были почти в панике из-за ситуации на фондовых рынках, рассказал собеседник телеканала.

На этом фоне, по словам источника, Бессент и Лютник выступили в среду единым фронтом, призывая Трампа приостановить действие тарифов.

По данным CNN, также в Белый дом регулярно звонили руководители предприятий, республиканцы и другие союзники президента, которые призывали его пересмотреть тарифы.

Руководители постоянно звонили главе администрации Сьюзи Уайлз, вице-президенту Джей Ди Венсу и министру финансов Скотту Бессенту, чтобы напрямую донести свою позицию до Трампа.

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США Дональд Трамп

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