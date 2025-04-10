На Житомирщине осуждена женщина за использование поддельного водительского удостоверения

58-летнюю жительницу города Бердичев судили на подделку и использование водительского удостоверения, сообщает областная прокуратура.
Женщина заплатит штраф в размере 9 тысяч гривен.
Осужденная была лишена права управления транспортным средством. Однако в начале 2025 года в сети Интернет она договорилась с неустановленным лицом о приобретении поддельного бланка водительского удостоверения.
Женщина направила неизвестному лицу собственную фотографию, фото своей подписи, паспорта и адрес доставки «удостоверения».
На ее имя изготовили поддельное водительское удостоверение и отправили по почте.
Когда водителя остановили патрульные, она предоставила им этот документ. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.