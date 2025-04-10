Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила правила уплаты земельного налога для граждан

22:18, 10 апреля 2025
Физические лица платят земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.
Налоговая объяснила правила уплаты земельного налога для граждан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Харьковской области сообщает о правилах уплаты земельного налога для граждан.

Отмечается, что в соответствии с абзацем первым пунктом 286.5 статьи 286 Налогового кодекса начисление физическим лицам сумм платы за землю производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которое физическое лицо имеет как собственник земельной доли (пая), которые присылают налогоплательщику в порядке, определенном статьей 42 НКУ, до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, установленной в порядке, определенном статьей 58 НКУ, вместе с подробным расчетом суммы налога, который, в частности, но не исключительно, должен содержать кадастровый размер и площадь земель.

Земельный налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Согласно пункту 287.9 ​​статьи 287 НКУ, в случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое (налоговые) уведомления-решения в сроки, установленные статьей 286 НКУ, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной НКУ за несвоевременную уплату налогового обязательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решение ТЦК о призыве забронированного является противоправным, но уволить с военной службы путем отмены приказа о призыве невозможно, поскольку это не предусмотрено законодательством – апелляционный админсуд

Действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу в воинскую часть – апелляционный админсуд признал, что решение ТЦК о призыве забронированного является незаконным, но при этом уволить его со службы нельзя.

Верховный Суд отказал в признании недействительным завещания, на котором была подделана подпись

Завещание, на котором подделана подпись, нельзя признать недействительным, поскольку оно является ничтожным – Верховный Суд.

Мобилизованные судьи не имеют права на получение судейского вознаграждения – Большая Палата Верховного Суда поставила точку

БП ВС в деле по иску судьи Верховного Суда Андрея Калараша указала, что мобилизованные судьи могут рассчитывать на денежное обеспечение военнослужащих, но параллельно получать судейское вознаграждение не должны.

Остановка Антикоррупционным судом производства в отношении обвиняемых судей из-за их мобилизации – практика суда

ВАКС ссылается на статью 335 УПК, которая устанавливает, что в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, суд приостанавливает судебное производство до его увольнения с военной службы.

Верховной Раде рекомендовали принять в целом изменения в закон о страховании владельцев автомобилей относительно расширения прав УБД и лиц с инвалидностью

На протяжении действия военного положения и одного года после его окончания участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны будут иметь право на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования из бюджета.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео