Налоговая объяснила правила уплаты земельного налога для граждан

Физические лица платят земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

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Налоговая служба в Харьковской области сообщает о правилах уплаты земельного налога для граждан.

Отмечается, что в соответствии с абзацем первым пунктом 286.5 статьи 286 Налогового кодекса начисление физическим лицам сумм платы за землю производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которое физическое лицо имеет как собственник земельной доли (пая), которые присылают налогоплательщику в порядке, определенном статьей 42 НКУ, до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, установленной в порядке, определенном статьей 58 НКУ, вместе с подробным расчетом суммы налога, который, в частности, но не исключительно, должен содержать кадастровый размер и площадь земель.

Земельный налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Согласно пункту 287.9 ​​статьи 287 НКУ, в случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое (налоговые) уведомления-решения в сроки, установленные статьей 286 НКУ, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной НКУ за несвоевременную уплату налогового обязательства.

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