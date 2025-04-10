Разогнала авто до более 120 км — в Житомирской области судили 20-летнюю владелицу BMW, совершившую смертельное ДТП

20-летняя девушка получила 2 года испытательного срока.

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Бердичевский месрайонный суд вынес приговор, которым признал 20-летнюю водительницу виновной в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего и телесные повреждения двум другим потерпевшим, сообщает пресс-служба суда.

Назначенное наказание – три с половиной года лишения свободы с лишением права вождения транспортными средствами сроком на 2 года. На основании ст. 75 УК Украины суд уволил обвиняемую от отбывания наказания с испытанием, установив 2 года испытательного срока.

Также обвиняемая должна уплатить в пользу двух потерпевших причиненный материальный ущерб и моральный: 100 тыс. и 150 тыс. грн соответственно.

Как известно из приговора, произошедшее произошло в июле 2024 года на автодороге вблизи села Хажина. К тому времени 20-летняя водитель, управляя автомобилем «БМВ-520», нарушила правила безопасности дорожного движения, превысила разрешенную скорость движения, во время обгона выехала на полосу встречного движения и, возвращаясь в свою полосу движения, применила экстренное торможение, от чего автомобиль занесло и двигался. в попутном направлении.

В результате аварии водитель «Ланоса» погиб на месте, еще двое пассажиров этого автомобиля получили травмы средней степени тяжести. Учитывая, что обвиняемая получила водительские права за несколько месяцев до происшествия, действующими Правилами дорожного движения вне населенных пунктов она не должна превышать скорости в 70 км/ч. Как показала судебная инженерно-транспортная экспертиза, женщина разогнала автомобиль до более 120 км/ч.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Назначая вид и меру наказания, суд, прежде всего, учел позицию потерпевших, не желавших обвиняемой реальной меры наказания, а также личность обвиняемой, ранее не судимой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал: искреннее раскаяние, частичное добровольное возмещение причиненного ущерба. Обстоятельств, которые отягчали бы наказание, суд не установил. Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен (дело № 274/7123/24).

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