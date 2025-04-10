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Розігнала авто до понад 120 км — на Житомирщині судили 20-річну водійку BMW, яка вчинила смертельну ДТП

22:00, 10 квітня 2025
20-річна дівчина отримала 2 роки іспитового строку.
Розігнала авто до понад 120 км — на Житомирщині судили 20-річну водійку BMW, яка вчинила смертельну ДТП
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Бердичівський місьрайонний суд ухвалив вирок, яким визнав 20-річну водійку винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тілесні ушкодження двом іншим потерпілим, повідомляє пресслужба суду. 

Призначене покарання – три з половиною роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив обвинувачену від відбування покарання з випробуванням, встановивши 2 роки іспитового строку.

Також обвинувачена має сплатити на користь двох потерпілих завдану матеріальну шкоду та моральну: 100 тис. та 150 тис. грн відповідно.

Як відомо з вироку, подія сталася у липні 2024 року на автодорозі поблизу села Хажина. На той час 20-річна водійка, керуючи автомобілем «БМВ-520», порушила правила безпеки дорожнього руху, перевищила дозволену швидкість руху, під час обгону виїхала на смугу зустрічного руху та, повертаючись у свою смугу руху, застосувала екстрене гальмування, від чого автомобіль занесло та він зіткнувся з іншим автомобілем «ДЕО Ланос», що рухався у попутному напрямку.

Внаслідок аварії водій «Ланоса» загинув на місці, ще двоє пасажирів цього автомобіля отримали травми середнього ступеню тяжкості. Враховуючи, що обвинувачена отримала водійські права за кілька місяців до події, чинними Правилами дорожнього руху поза населеними пунктами вона не повинна перевищувати швидкості у 70 км/год.

Натомість, як показала судова інженерно-транспортна експертиза, жінка розігнала автомобіль до понад 120 км/год.

Обвинувачена повністю визнала свою вину. Призначаючи вид та міру покарання, суд, перш за все, врахував позицію потерпілих, які не бажали обвинуваченій реальної міри покарання, а також особу обвинуваченої, яка раніше не судима.

Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнав: щире каяття, часткове добровільне відшкодування завданого збитку. Обставин, які б обтяжували покарання, суд не встановив. Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений (справа № 274/7123/24).

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