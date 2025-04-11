Під час виявлення забороненого предмета у засудженого, між ним та працівником колонії виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив його в обличчя.

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На Рівненщині засудили зловмисника, який вдарив працівника колонії. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Так, у суді доведено вину 46-річного уродженця Волині в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 КК України).

Зокрема, минулого року у квітні працівник Городищенської виправної колонії виявив у засудженого заборонений предмет. Між чоловіками розгорівся конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив в обличчя чергового помічника начальника колонії.

Рівненський районний суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому остаточне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Своєї вини засуджений не визнав. Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.