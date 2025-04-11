На Рівненщині засудили зловмисника, який вдарив працівника колонії. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.
Так, у суді доведено вину 46-річного уродженця Волині в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 КК України).
Зокрема, минулого року у квітні працівник Городищенської виправної колонії виявив у засудженого заборонений предмет. Між чоловіками розгорівся конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив в обличчя чергового помічника начальника колонії.
Рівненський районний суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому остаточне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Своєї вини засуджений не визнав. Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
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