До -5 градусів — жителів Київщини попередили про заморозки

Синоптики попередили про заморозки в Київській області.

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У Києві та Київській області з 11 до 14 квітня вночі очікуються заморозки. Про це повідомив Український гідрометцентр.

Вночі 11-12 квітня по місту заморозки в повітрі 0-3° - І рівень небезпечності по області заморозки в повітрі 0-5° - ІІ рівень небезпечності.

Вночі 13-14 квітня по області заморозки на поверхні ґрунту 0-5° - І рівень небезпечності.

«Погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквiтучих дерев і рослин», - додали у відомстві.

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