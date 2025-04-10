До -5 градусів — жителів Київщини попередили про заморозки

У Києві та Київській області з 11 до 14 квітня вночі очікуються заморозки. Про це повідомив Український гідрометцентр.
Вночі 11-12 квітня по місту заморозки в повітрі 0-3° - І рівень небезпечності по області заморозки в повітрі 0-5° - ІІ рівень небезпечності.
Вночі 13-14 квітня по області заморозки на поверхні ґрунту 0-5° - І рівень небезпечності.
«Погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквiтучих дерев і рослин», - додали у відомстві.
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