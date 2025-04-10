До -5 градусов — жителей Киевщины предупредили о заморозках

Синоптики предупредили о заморозках в Киевской области.

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В Киеве и Киевской области с 11 по 14 апреля ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр.

Ночью 11-12 апреля по городу заморозки в воздухе 0-3° — I уровень опасности, по области заморозки в воздухе 0-5° — II уровень опасности.

Ночью 13-14 апреля по области заморозки на поверхности грунта 0-5° — I уровень опасности.

«Погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений», — добавили в ведомстве.

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