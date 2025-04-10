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Украинцам объяснили особенности увольнения в связи с сокращением штата — когда это законно

20:57, 10 апреля 2025
Увольнение работника в связи с сокращением штата будет законным только в случае соблюдения работодателем ряда требований, предусмотренных законодательством.
Украинцам объяснили особенности увольнения в связи с сокращением штата — когда это законно
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В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда разъяснили нормы действующего законодательства при увольнении в связи с уменьшением численности/сокращения штата.

Согласно части 2 статьи 40 КЗоТ, в случае если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу, трудовой договор, как бессрочный, так и срочный (до окончания его действия), может быть расторгнут работодателем в случае изменений в организации производства и труда, в частности при ликвидации, реорганизации, банкротстве или перепрофилировании предприятия, сокращен.

Увольнение работника в связи с сокращением штата будет законным только в случае соблюдения работодателем ряда требований, предусмотренных законодательством.

Работодатель должен обосновать необходимость сокращения штата и увольнения работников, составить и утвердить новое штатное расписание, в котором не будет сокращающихся должностей, учесть преимущественное право на оставление работника на работе.

В целом работодатель должен выполнить следующие требования:

- обосновать необходимость сокращения штата и увольнения;

- составить и утвердить новое штатное расписание, в которое не заносятся сокращенные должности;

- предупредить работников, должности которых сокращаются, персонально о последующем увольнении не позднее чем через два месяца (ст. 49-2 КЗоТ);

- предложить работнику другую работу на том же предприятии.

- сообщить государственную службу занятости о последующем увольнении работников с указанием их профессий, специальности, квалификации и размера оплаты труда (ст. 49-2 КЗоТ);

- получить согласие профсоюзного комитета на увольнение работника (ст. 43 КЗоТ);

- по истечении двухмесячного предупредительного срока выдать приказ об увольнении;

- в день увольнения выдать работнику надлежаще оформленную трудовую книжку, копию приказа об увольнении с работы и произвести с ним расчет в установленные законом сроки (ст. 47 КЗоТ);

- в день увольнения выплатить работнику все суммы, принадлежащие ему от предприятия (заработную плату, выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка (ст. 44 КЗоТ), компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 83 КЗоТ)). О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, работодатель должен в письменном виде уведомить работника перед выплатой указанных сумм (ст. 116 КЗоТ).

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увольнение Гоструда

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