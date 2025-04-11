В Ровенской области осудили злоумышленника, который ударил работника колонии

При обнаружении запрещенного предмета у осужденного, между ним и работником колонии возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил его в лицо.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровненской области осудили злоумышленника, который ударил сотрудника колонии. Об этом сообщает Ровненская областная прокуратура.

Так, в суде была доказана вина 46-летнего уроженца Волыни в умышленном причинении сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

В частности, в прошлом году в апреле сотрудник Городищенской исправительной колонии обнаружил у осужденного запрещенный предмет. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил в лицо дежурного помощника начальника колонии.

Ровненский районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Своей вины осужденный не признал. Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.