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В Ровенской области осудили злоумышленника, который ударил работника колонии

07:00, 11 апреля 2025
При обнаружении запрещенного предмета у осужденного, между ним и работником колонии возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил его в лицо.
В Ровенской области осудили злоумышленника, который ударил работника колонии
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В Ровненской области осудили злоумышленника, который ударил сотрудника колонии. Об этом сообщает Ровненская областная прокуратура.

Так, в суде была доказана вина 46-летнего уроженца Волыни в умышленном причинении сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

В частности, в прошлом году в апреле сотрудник Городищенской исправительной колонии обнаружил у осужденного запрещенный предмет. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил в лицо дежурного помощника начальника колонии.

Ровненский районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Своей вины осужденный не признал. Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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