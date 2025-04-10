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В Киеве мужчина обманул военную на 300 тысяч гривен

21:33, 10 апреля 2025
Мужчина обещал знакомой бизнес и памятник погибшему на войне мужчине.
В Киеве мужчина обманул военную на 300 тысяч гривен
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве 40-летнему мужчине сообщено о подозрении в мошенничестве, в результате которого пострадала женщина-военная. Подозрение объявлено по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый был знаком с женщиной и под разными предлогами получал от нее деньги. Сначала он предложил ей инвестировать средства в совместный бизнес по продаже компьютерной техники. Позже - приобрести памятник для ее погибшего на войне мужа по якобы выгодной цене. Также фигурант обещал купить иностранную валюту по сниженному курсу.

Женщина перечисляла деньги на банковские карты знакомого. Общая сумма составила около 300 тысяч гривен. Однако ни одной из обещанных услуг или товаров она так и не получила.

Дело расследуется как мошенничество, совершенное в значительном размере. Следствие продолжается.

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прокуратура мошенник Киев

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