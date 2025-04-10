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Обязательно ли сообщать ГНС об изменениях в статуте неприбыльной организации — разъяснение

22:54, 10 апреля 2025
За несвоевременное представление в ГНС заявления об изменениях после их регистрации в течение 10 календарных дней предусмотрен штраф.
Обязательно ли сообщать ГНС об изменениях в статуте неприбыльной организации — разъяснение
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Налоговая служба в Киевской области сообщает, какие штрафы могут наложить на некоммерческую организацию за несообщение ГНС об изменениях в уставе.

Отмечается, что в соответствии с Налоговым кодексом, в частности, пунктом 117.1 статьи 117, за неподачу в течение десяти календарных дней после государственной регистрации изменений регистрационного заявления с отметкой «изменения» предусмотрен штраф в размере 1020 гривен. Если нарушение не устранено или повторяется в течение года, штраф растет до 2040 гривен.

Чтобы сохранить статус неприбыльности организация должна отвечать определенным требованиям, определенным в пп. 133.4.1 ст. 133 Налогового кодекса.

В частности, в учредительных документах должны быть четко прописаны положения о:

- запрете распределения доходов (прибылей) или их части среди учредителей, участников, членов организации, работников (кроме зарплаты и ЕСВ), а также членов органов управления и связанных лиц;

- порядкепередачи активов при прекращении организации: они должны быть переданы другой неприбыльной организации соответствующего вида, юрлицу, осуществляющему негосударственное пенсионное обеспечение (для НПФ), или зачислены в бюджет.

Это требование не касается объединений и ассоциаций ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

В случае если некоммерческая организация изменяет свою организационно-правовую форму или вносит изменения в учредительные документы (в том числе, если действует на основании документов организации высшего уровня), она обязана сообщить об этом налоговую. Для этого следует подать в контролирующий орган регистрационное заявление с отметкой «изменения» и добавить копии соответствующих документов.

Это нужно сделать не позднее чем через 10 календарных дней с момента госрегистрации изменений. Если государственная регистрация не проводится, документы следует подать в течение 10 дней после возникновения изменений, касающихся учредительных документов.

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налоговая штраф / штрафы

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