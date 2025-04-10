Андрей Ермак назвал «абсолютной чепухой» подготовку к выборам летом

Андрей Ермак заявил, что невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что информация о планировании выборов этим летом является ложной. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

Отвечая на вопрос о информации от The Economist о якобы подготовке выборов на лето, Андрей Ермак заявил, что это абсолютная чепуха.

«Абсолютная чепуха. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нужно закончить войну, а потом уже голосовать», — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, планирует провести выборы в Украине в случае достижения полного прекращения огня. Это может случиться уже этим летом.

Добавим, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что в Украине не ведется никакой подготовки к выборам, поскольку сейчас нет возможности безопасно организовать избирательный процесс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.