Почти $1,4 млрд за итальянскую икону – Prada покупает Versace

Модный дом Prada приобрел убыточный Versace с амбициозными планами на будущее.

Фото: DesignTAXI Community

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Модный дом Prada объявил о приобретении бренда Versace у компании Capri Holdings за $1,375 миллиарда. Сделка объединяет два из самых известных имен в итальянской модной индустрии и усиливает позиции Италии на глобальном рынке роскоши, который традиционно доминирует французскими конгломератами. Об этом сообщает CNN.

Versace сейчас работает с убытками, тогда как Prada стремится расширить свое влияние, несмотря на снижение спроса на люксовые товары в мире. По словам председателя совета директоров Prada Патрицио Бертелли, компания намерена не только сохранить, но и переосмыслить узнаваемую эстетику Versace.

«Наша цель - продолжить наследие Versace, празднуя и переосмысливая его смелую и вечную эстетику», - отметил Бертелли.

Сделка стала для Capri Holdings значительно менее выгодной по сравнению с 2018 годом, когда компания (тогда еще под брендом Michael Kors) приобрела Versace за $2,15 миллиарда, включая долги. Тогда владельцами бренда были семья Версаче и инвестиционная компания Blackstone.

Для Prada это самое крупное приобретение за последние десятилетия. После не слишком удачных инвестиций в бренды Helmut Lang и Jil Sander в конце 1990-х годов, компания долгое время воздерживалась от крупных слияний.

Генеральный директор Prada Андреа Гуэрра назвал Versace брендом с большим потенциалом, но признал, что путь к его развитию потребует времени и взвешенной стратегии:

«Versace имеет огромный потенциал. Это будет долгий путь, который потребует дисциплинированного выполнения и терпения», - подчеркнул Гуэрра.

Приобретение произошло на фоне нестабильности на финансовых рынках и отмены ряда крупных сделок и IPO.

Объединение Prada и Versace может стать одним из самых заметных модных событий года и изменить баланс сил на рынке роскоши.

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