Китай планирует ограничить показ голливудских фильмов на фоне новых тарифов

Эксперты рассматривают это решение как начало нового этапа в торговом противостоянии.

Фото: pexels.com

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Китай заявил о намерении сократить количество американских фильмов, которые допускаются к показу в кинотеатрах страны, в ответ на новые тарифы, введенные США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Неправильные действия правительства США по злоупотреблению тарифами неизбежно еще больше снизят приверженность китайской аудитории американским фильмам», — говорится в сообщении Китайского управления по вопросам кино.

Указывается, что акции крупных медиакомпаний, таких как Walt Disney, Paramount Global и Warner Bros Discovery, начали снижаться еще до начала торгов на биржах на фоне общего падения рынка.

Эксперты рассматривают это решение как начало нового этапа в торговом противостоянии. Пекин, судя по всему, готов нанести удар по американскому сектору услуг, что может затронуть такие сферы, как туризм, выплаты авторских гонораров и транспорт, где США традиционно имеют преимущество в торговле с Китаем, сообщает издание.

Bloomberg отмечает, что с 2018 года доля голливудских фильмов в китайском прокате постепенно сокращалась, в то время как популярность фильмов местных режиссеров росла. Например, в этом году блокбастер «Дэдпул и Росомаха» стартовал в Китае только с второго места, уступив первое место отечественной комедии «Наследник».

Согласно информации от Maoyan Entertainment, если в 2018 году в Китае было разрешено более 60 американских кинопремьер, то со временем их количество значительно уменьшилось из-за политических разногласий и повышенного интереса к национальному кинопродукту.

Напомним, что Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф до 125% для Китая.

Акции и Bitcoin резко выросли после того, как Трамп приостановил повышение тарифов для стран.

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