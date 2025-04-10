Небезпечні звички мандрівників – що не можна робити в літаку

Туристичні експерти нагадали про важливі правила на борту літака.

Фото: fakty.com.ua

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Експерти з туристичної сфери нагадали мандрівникам про кілька важливих правил, порушення яких на борту літака може призвести до серйозних проблем — від великих штрафів до арешту. Про це повідомляє видання Daily Express.

Не напивайтеся

Попри те, що багато пасажирів звикли пити перед польотом, надмірне споживання алкоголю може мати неприємні наслідки. П'яні пасажири можуть спричинити порушення порядку на борту, що може призвести до зміни маршруту літака і великих штрафів. Наприклад, для пасажирів Ryanair штраф може становити до 15 тисяч євро. Крім того, авіакомпанії, як-от EasyJet і Wizz Air, все частіше викидають пасажирів з літаків через проблеми, пов’язані з алкоголем.

Не паліть на борту літака

Хоча куріння в літаку було звичним ще кілька десятиліть тому, сьогодні це заборонено на всіх комерційних рейсах. Порушення цієї заборони може призвести до великих штрафів, а інколи й до кримінальних справ після приземлення, оскільки це створює серйозну небезпеку виникнення пожежі.

Не ігноруйте інструкції з безпеки

Порушення інструкцій бортпровідників, наприклад, ігнорування знака "Пристебніть ремені", може призвести до арешту або інших санкцій. Бортпровідники мають право затримувати пасажирів, які порушують порядок, а пілоти можуть повернути літак у аеропорт вильоту або змінити маршрут, якщо безпека пасажирів під загрозою.

Не паліть вейп у салоні літака

Вейпінг заборонений на борту багатьох великих авіакомпаній, зокрема British Airways, Jet2, EasyJet, Ryanair та Wizz Air. Порушники можуть отримати величезні штрафи, заборону на польоти цією авіакомпанією в майбутньому та навіть заяву в поліцію.

Експерти підкреслюють важливість дотримання цих правил для забезпечення безпеки та комфорту всіх пасажирів.

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