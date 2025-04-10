Тарифы США на импорт из Китая составляют 145%, — Белый дом

Пошлины США на китайский импорт теперь составляют 145% после последнего повышения

Фото: reuters.com

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Торговые пошлины для Китая составляют 145% после последнего повышения. Об этом заявил официальный представитель Белого дома, передает CNBC.

В частности, тарифная ставка США на китайский импорт теперь фактически достигает 145%.

Как известно, последний указ Дональда Трампа повысил тарифы для Пекина до 125% из предыдущих 84%.

Однако это прибавляется к 20% тарифу, связанному с фентанилом, который Трамп ранее наложил на Китай.

Напомним, что Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф до 125% для Китая.

Акции и Bitcoin резко выросли после того, как Трамп приостановил повышение тарифов для стран.

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