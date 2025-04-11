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Китай висловився щодо мит США та закликав ЄС протистояти разом

10:31, 11 квітня 2025
Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав ЄС об’єднати зусилля з Пекіном у протистоянні «односторонньому залякуванню», посилаючись на різкі тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.
Китай висловився щодо мит США та закликав ЄС протистояти разом
Джерело фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Китай та ЄС повинні разом протистояти «односторонньому залякуванню» для захисту не тільки своїх інтересів, але й міжнародних правил, заявив у п’ятницю голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Пекіні, якого цитують ЗМІ.

За його словами, переможців у тарифних війнах немає, йти проти світу означає ізолювати себе.

Він підкреслив, що за останні 70 років Китай у своєму розвитку завжди покладався на власні сили, наполегливу боротьбу та трудолюбство, «Китай ніколи не покладався на чиєсь милосердя і вже тим більше не боявся безпідставного тиску».

Як вказує Reuters, візит Санчеса має на меті налагодити тісніші економічні та політичні зв’язки з Пекіном на тлі глобальних наслідків тарифної політики президента США Дональда Трампа, прагнучи позиціонувати Іспанію як співрозмовника між Китаєм і Європейським Союзом і залучити китайські інвестиції.

Також стало відомо, що Китай анонсував збільшення додаткових мит на товари із США на 41% – до 125%.

Зазначимо, що торгові мита для Китаю складають 145% після останнього підвищення США.

Нагадаємо, що Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для низки країн і підвищив тариф для Китаю.

Акції та Bitcoin різко зросли після того, як Трамп призупинив підвищення тарифів для країн.

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США ЄС Китай

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