Китай висловився щодо мит США та закликав ЄС протистояти разом

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав ЄС об’єднати зусилля з Пекіном у протистоянні «односторонньому залякуванню», посилаючись на різкі тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Джерело фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай та ЄС повинні разом протистояти «односторонньому залякуванню» для захисту не тільки своїх інтересів, але й міжнародних правил, заявив у п’ятницю голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Пекіні, якого цитують ЗМІ.

За його словами, переможців у тарифних війнах немає, йти проти світу означає ізолювати себе.

Він підкреслив, що за останні 70 років Китай у своєму розвитку завжди покладався на власні сили, наполегливу боротьбу та трудолюбство, «Китай ніколи не покладався на чиєсь милосердя і вже тим більше не боявся безпідставного тиску».

Як вказує Reuters, візит Санчеса має на меті налагодити тісніші економічні та політичні зв’язки з Пекіном на тлі глобальних наслідків тарифної політики президента США Дональда Трампа, прагнучи позиціонувати Іспанію як співрозмовника між Китаєм і Європейським Союзом і залучити китайські інвестиції.

Також стало відомо, що Китай анонсував збільшення додаткових мит на товари із США на 41% – до 125%.

Зазначимо, що торгові мита для Китаю складають 145% після останнього підвищення США.

Нагадаємо, що Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для низки країн і підвищив тариф для Китаю.

Акції та Bitcoin різко зросли після того, як Трамп призупинив підвищення тарифів для країн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.