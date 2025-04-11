Пріоритет – ППО: в Брюсселі почалося засідання контактної групи Рамштайн

У Брюсселі під спільним німецько-британським керівництвом відбувається засідання Контактної групи з оборони України.

Фото: ac.nato.int

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У п’ятницю, 11 квітня, в Брюсселі розпочалося засідання контактної групи «Рамштайн». На засіданні головують міністр оборони Великої Британії Джон Хілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що пріоритет – ППО, і дуже важливо, щоб партнери почули країну.

«Українці вміють бути точними. Ми навчилися збивати вже дуже багато російської зброї терору. Нам потрібно лише покрити дефіцит систем ППО, щоб наш захист неба став сильнішим.

Партнери можуть у цьому допомогти, а також активізувати реалізацію всіх домовленостей, досягнутих раніше. «Петріоти», які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя», - заявив він.

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