Мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому, — Борис Пісторіус

Борис Пісторіус зазначив, що Росія повинна зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу

Фото: gettyimages

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Україна продовжуватиме отримати військову допомогу, а також заявив, що РФ не готова до миру. Про це він заявив пресконференції після засідання Рамштайну.

«Враховуючи триваючу агресію Росії проти України, ми повинні визнати, що мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому», - сказав Пісторіус

Також він підкреслив, що «ми гарантуємо, що Україна і надалі отримуватиме вигоду від нашої спільної військової підтримки».

Пісторіус додав, що Росія повинна зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, а також додав, Україна продовжуватиме отримувати підтримку.

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