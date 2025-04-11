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264 тисячі за рапорт – суд зобов’язав курсантку відшкодувати державі витрати на навчання

18:34, 11 квітня 2025
Колишня курсантка має відшкодувати понад 260 тисяч гривень за дострокове відрахування з університету Повітряних Сил.
264 тисячі за рапорт – суд зобов’язав курсантку відшкодувати державі витрати на навчання
Фото: Міністерство оборони України
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Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав колишню курсантку Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відшкодувати понад 264 тисячі гривень за навчання, яке вона достроково припинила. Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень у справі № 380/6563/24.

Згідно з матеріалами справи, курсантка вступила до університету у серпні 2023 року, проте вже в лютому 2024-го подала рапорт на відрахування, пояснивши своє рішення небажанням продовжувати навчання. Відповідно до контракту, який вона підписала, у випадку дострокового припинення навчання без поважної причини студент зобов’язаний компенсувати державі витрати, понесені під час його навчання.

До таких витрат входить грошове забезпечення, харчування, медичне обслуговування та комунальні послуги. За розрахунками університету, загальна сума компенсації склала 264 016 гривень, з яких більшу частину — 232 900 грн — становило саме грошове забезпечення.

Суд встановив, що відповідачка була ознайомлена з розрахунком суми та не заперечувала проти неї. Враховуючи це, суд задовольнив позов навчального закладу в повному обсязі. Судові витрати не підлягають розподілу, отже вся сума підлягає стягненню з колишньої курсантки.

Рішення може бути оскаржене у встановленому законом порядку.

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суд Харків університет

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