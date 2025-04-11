Уряд підтримав призначення вісьмох очільників районних держадміністрацій в Києві

Під час засідання Урядом було підтримано розпорядження про звільнення та призначення голів районних держадміністрацій в Києві.

Джерело фото: КМДА

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Кабінет Міністрів на своєму засіданні 11 квітня підтримав проекти розпоряджень Президента України.

Зокрема, під час засідання Урядом було підтримано розпорядження про звільнення та призначення голів районних держадміністрацій в Києві.

Про звільнення

Садового Сергія Миколайовича з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Чечотки Ірини Романівни з посади голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Про призначення

Дунаєвської Софії Анатоліївни головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Лазарєва Сергія Володимировича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

Бахматова Максима Ісановича головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

Паладія Андрія Миколайовича головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

Наконечного Володимира Михайловича головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;

Зантараї Георгія Малхазовича головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

Кравченка Ігоря Володимировича головою Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації;

Сазановича Олександра Романовича головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

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