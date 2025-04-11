Правительство поддержало назначение восьми руководителей районных госадминистраций в Киеве

Во время заседания Правительством было поддержано распоряжение о назначении и увольнении голов районных государственных администраций в Киеве.

Источник фото: КГГА

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Кабинет Министров на своем заседании 11 апреля поддержал проекты распоряжений Президента Украины.

В частности, во время заседания Правительством было поддержано распоряжение о назначении и увольнении голов районных государственных администраций в Киеве.

Об увольнении:

Садового Сергея Николаевича с должности главы Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации;

Чечотки Ирины Романовны с должности главы Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации.

О назначении:

Дунаевской Софии Анатольевны главой Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации;

Лазарева Сергея Владимировича главой Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

Бахматова Максима Исановича главой Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации;

Паладия Андрея Николаевича главой Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации;

Наконечного Владимира Михайловича главой Подольской районной в городе Киеве государственной администрации;

Зантараи Георгия Малахазовича главой Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации;

Кравченко Игоря Владимировича главой Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации;

Сазановича Александра Романовича главой Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.

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